VOORBESCHOUWING RIT 11: De renners staan voor het 1e deel van een loodzwaar tweeluik

Na 2 relatief rustige dagen in de Alpen volgt daar nog een loodzwaar tweeluik. Te beginnen met de rit naar de Col du Granon. Die rit zal de 1e zware test voor de klassementsrenners worden.

De 11e rit in de Tour vertrekt in de Albertville. Vandaar gaat het hoofdzakelijk in zuidelijke richting door de Savoie. Na zo’n 50 kilometer is er de Lacets de Montvernier. De klim is vooral bekend door zijn haarspeldbochten. Nadien volgt het klassieke duo met de Télégraphe en de Galibier. Op de top van de Galibier is er ook de Souvenir Henri Desgrange met de bijhorende 5000 euro.

TERUGKEER VAN EEN BEEST

Na de Galibier rijden de renners richting Briançon, maar nog voor Briançon slaan ze af naar links. Vanaf dan gaat het weer bergop naar de top van de Col du Granon, die een slotklim van 11,3 km aan 9,2% is. De Granon is als het ware een echt beest en keert na 36 jaar terug in de Tour. Greg Lemond reed toen Bernard Hinault uit het geel. LeMond zou dat jaar zijn 1e Tour winnen. De aankomst ligt na 151,7 km.

Door de aard van het parcours lijkt het weinig waarschijnlijk dat de vroege vlucht stand kan houden. Tenzij ze meer dan een kwartier krijgen en aan de voet van de slotklim nog minuten voorsprong hebben.

© photonews

Het lijkt veel waarschijnlijker dat we de winnaar tussen de klassementsrenners zullen moeten zoeken. In de 1e plaats zijn er Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Het duo zal extra afstand willen nemen van de rest van het klassement. Of misschien geven ze elkaar een eerste grote tik aan elkaar. Primoz Roglic ziet misschien zijn 1e kans om weer tijd goed te maken. Hij kan al vertrekken op de Galibier en de vallei tussen de Galibier en de Granon is niet zo lang.

Bij INEOS Grenadiers kan er een 1e grote afscheiding komen. Geraint Thomas en Adam Yates staan op 8 seconden van elkaar. Na de rit is er misschien een duidelijke kopman. Ook Tom Pidcock is nog niet zo ver weg, maar wellicht zal hij na de rit meer achterstand hebben. Tenzij hij kan verbazen. En wat doen de andere klassementsrenners? De Grandon zal tonen tot wat ze in staat zijn.

TIJDSLIMIET

De rit naar de Granon is de 1e gevaarlijke etappe voor de tijdslimiet. De voorbije ritten was dat nog geen enkele keer het probleem geweest, maar na 70 km gaat het nog hoofdzakelijk bergop met de Télégraphe, de Galibier en de Granon. De niet-klimmers zullen hopen dat de etappe er snel op zit.