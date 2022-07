🎥 Geboren winnaar Tadej Pogačar is groot in het verlies: meteen felicitaties voor Jonas Vingegaard

Dat Tadej Pogačar een geboren winnaar is, bewees hij al meerdere keren. Ook groot zijn in het verlies kan hij, maakte zijn reactie duidelijk nadat Vingegaard hem meer dan twee minuten aansmeerde.

Eerst was het uiteraard bekomen van de inspanning en uithijgen boven op die Col du Granon, de beklimming waar een ontketende Jonas Vingegaard Tadej Pogačar uit de gele trui had gereden. En op wat voor een manier ook. Deze keer had Pogačar geen verhaal bergop.

Anderen zouden dan misschien maken dat ze snel in de eigen ploegbus waren en niet te veel andere mensen meer moesten zien. Pogačar ging eerst langs bij de plek waar Vingegaard op de rollen aan het fietsen was en feliciteerde zijn concurrent met een overwinning en een tik op het been.

Jonas Vingegaard was ondertussen al aan het telefoneren, maar zal het mooie sportieve gebaar ook zeker geapprecieerd hebben. Het respect tussen de twee tenoren in het klassement in de Tour is aanwezig. Nu nog afwachten wie de sportieve strjid definitief in zijn voordeel beslecht.