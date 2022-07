VOORBESCHOUWING RIT 12: Alpe d'Huez decor van Vingegaard die bevestigt of wederopstanding van Pogačar

De Alpe d'Huez. De iconische berg zal het decor zijn voor een nieuwe clash Vingegaard-Pogačar. Krijgen we op de 'Nederlandse Alp' de bevestiging of de heropstanding?

Na de koninginnenrit van woensdag doen ze er nog een ferme lap erbij in de Tour de France, met 165,1 kilometer van Briançon naar Alpe d'Huez. Omdat een eerste keer de Galibier nog niet genoeg was, mogen de renners deze berg op donderdag nog eens over. Nadien komt er met de Col de la Croix de Fer een tweede klim van buiten categorie aan (29 kilometer aan 5,2%). Om te eindigen met een climax op Alpe d'Huez.

Wat kunnen we over deze legendarische klim nog zeggen? Dat het een 13,8 kilometer lange klim is aan een gemiddeld stijgingspercentage van 8,9 kilometer. Dat deze klim ook wel 'de Nederlandse Alp' genoemd wordt, vanwege de massa Nederlandse fans die de zevende van de 21 haarspelbdochten telkens weer helemaal oranje kleuren. Dat het van 2017 geleden is dat de Tour de France Alpe d'Huez nog aandeed.

© photonews

De rest is aan de renners. Jonas Vingegaard bleek woensdag in een zware bergrit veruit de beste klimmer op de slotklim. Je zou dan verwachten dat dit zich een dag later gewoon doorzet. Er kan al eens een verschil zitten tussen de Alpen en de Pyreneeën, maar in twee opeenvolgende bergritten is er zelden van gewijzigde waardeverhoudingen spraken. Legt de nieuwe gele trui er straks nog een extra laagje op?

Dat kan perfect, maar toch houden we ook rekening met het feit dat de Tour toch weer een andere wending krijgt. De tegenstander van Vingegaard is immers niet de eerste de beste. Als Pogačar inderdaad last had van een hongerklop, moet hij zich hiervan kunnen herstellen. Als iemand in staat is om terug te slaan nadat hij zelf een tik om de oren kreeg, is het wel de tweevoudig Tourwinnaar.

© photonews

Het zou indrukwekkend zijn als hij na het tijdsverlies op de Granon nog een derde keer de Tour wint, maar Parijs is nog ver en het zou ook al een goede dag zijn als hij zijn grote concurrent kan bijbenen. Het zou zeker een geslaagde dag zijn als mannen als Romain Bardet en Geraint Thomas hierin zouden slagen. Voor hen ook een belangrijke dag om hun goede positie in het klassement te handhaven.

Voor ritwinst mogen we uiteraard ook niet uitsluiten dat de vroege vlucht voorop blijft. Wie zijn de klimmers die het tot het einde zouden kunnen uitzingen? Een Warren Barguil is zo iemand, als hij hersteld geraakt van zijn inspanningen van gisteren. Pinot moet in gang schiten als hij nog de bolletjestrui wil veroveren. Of iemand die wegfladdert of mag fladderen van bij de favorieten, zoals Quintana, is ook kandidaat-ritwinnaar.