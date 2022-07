VOORBESCHOUWING RIT 14: krijgt één van de favorieten het moeilijk op weg naar Mende?

Opnieuw de bergen in, in de Tour. Op weg naar Mende. Een clash tussen de favorieten om de ritzege wordt niet meteen verwacht, maar wie een mindere dag heeft, kan het wel nog lastig krijgen.

Na een overgangsrit duikt het Tour-peloton het Centraal Massief in. Na het vertrek in startplaats Saint-Étienne volgen al snel twee klimmetjes van derde categorie met de Côte de Saint-Just-Malmont (7,7 km aan 3,9%) en dee Côte de Châtaignier (2,6 km aan 3,7 km). Na nog enkele knikjes volgt een tussenstuk in de vallei, waarna toch een lastig tweede deel van de etappe eraan komt.

Met eerst nog twee klimmetjes van derde categorie met de Côte de Grandrieu (6,3 km aan 4,1%) en de Côte de la Fage (4,2 km aan 6%). De slotklim Côte de la Croix is een heel pak steiler, met een gemiddeld stijgingspercentage van 10,2%. Vandaar ook dat het een klim is van tweede categorie. Het is wel slechts 3 km klimmen. De laatste anderhalve km gaat bovendien in dalende lijn.

© photonews

Na 192,5 kilometer koersen ligt de aankomst in Mende. Aangezien het geen aankomst bergop is en een klim van tweede categorie het zwaarste is wat de renners voor de wielen krijgen, lijkt de kans toch opnieuw groot op een succesvolle ontsnapping van de betere klimmers. Mannen als Kämna komen dan opnieuw in beeld. Een Van Baarle ook als hij van zijn ploeg voor de ritzege mag gaan.

Krijgen we ook vuurwerk bij de favorieten? Die Côte de la Croix is wel erg steil. Een klassementsman die daar een zwak moment kent, kan er dus wel degelijk doorzakken. Langs de andere kant zal Pogačar toch elke kans om aan te vallen moeten grijpen als hij die kloof van meer dan twee minuten op Vingegaard nog dicht wil rijden. Verschuivingen in het klassement zijn dus niet helemaal uit te sluiten.