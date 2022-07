Pogacar verklaart vroege speldenprikken in rit 14: "Ik volgde louter Wout van Aert"

Pogacar verraste vriend en vijand in de beginfase van de 14e etappe in de Ronde van Frankrijk door aan te vallen met nog meer dan 150 kilometer op de teller. Wout van Aert sprong tweemaal op het wiel van de witte trui en controleerde de boel.

Gisteren zei Wout van Aert al dat hij de gele trui zeker niet gered had met zijn acties Tadej Pogacar duidt de groenetruidrager zelfs aan als schuldige voor zijn aanvallen.

"Van Aert probeerde op de klim naar die groep toe te rijden en ik olgde. Er ontstond een gat want dat gebeurt altijd als Wout versnelt. Ik wou dat Vingegaard toch een inspanning moest leveren om terug te komen maar Jumbo-Visma heeft een heel sterke ploeg", klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Uiteindelijk finishten Pogacar en Vingegaard in elkaars wiel in Mende en zal Pogacar moeten wachten tot de Pyreneeën om aan te vallen. Tenzij? "De benen zijn goed en misschien probeer ik het morgen wel richting Carcassone", besluit Pogacar. Dat zou pas een straffe actie zijn want de etappe wordt bestempeld als een kans voor sprinters.