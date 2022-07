Tour de France: Wout Van Aert even mee in de vroege vlucht, hittemaatregelen van de organisatie

De 15e rit in de Tour de France belooft een warme dag te worden. De organisatie heeft daarom extra maatregelen genomen.

Al kort na de start ging Wout Van Aert ervandoor. Hij kreeg enkel Nils Politt en Mikkel Honoré mee. Honoré weigerde in het begin om ook kopbeurten te doen. Zijn team wil graag een massasprint met ploegmaat Fabio Jakobsen als winnaar. Het trio kreeg een vrijgeleide, maar na een tijd zag Jumbo-Visma in dat de onderneming van Van Aert zinloos was. Van Aert kreeg de opdracht om zich tot het peloton te laten uitzakken.

Het peloton controleert de kopgroep en geeft hen maximaal 3 minuten. De sprintersploegen met vooral Alpecin-Deceuninck leiden het peloton. In het peloton was er even een breuk en Tadej Pogacar had zich laten verrassen, maar er kwam al snel weer een samensmelting.

Voor Michael Mørkøv wordt het een lastige dag. Hij moest al snel lossen uit het peloton en volgt op meer dan een kwartier achter het peloton. Zo kan Fabio Jakobsen wellicht geen beroep doen op zijn vaste loods in de massasprint.

Door de hitte besliste de organisatie om extra maatregelen te nemen. De tijdslimiet is opgetrokken naar 20%. Renners kunnen zich bevoorraden vanaf de start tot 10 km van de aankomst. Ook mogen ze drank aannemen van supporters.