Dan toch nog een 'prijsje' voor Lotto-Soudal? Drie man op 'kop' in klassement 'roze lantaarn' - wie wordt opvolger van onder meer Vansevenant?

Het is een raar nieuwigheidje: de laatste in de stand zal in Parijs mogen/moeten rondrijden met een ... roos rugnummer.

Vroeger had je de rode lantaarn, ooit echt met een lantaarn vastgebonden op de fiets. Later volgde het rode rugnummer. Wim Vansevenant werd drie keer laatste in de Tour de France en haalde daar heel wat van zijn natourinkomsten uit via criteriums. © photonews Ondertussen is het rode rugnummer voor de meest strijdlustige renner en dus leek de rode lantaarn als concept stilaan uit zwang te raken. Maar daar willen ze bij de ASO opnieuw iets aan veranderen, want in de reglementen van de Tour staat nu dat er een roos rugnummer wordt uitgedeeld de laatste rit aan wie laatste in de stand staat. Strijd? Na de rustdag van vorige week stond Turgis nog ruim op kop, maar ondertussen heeft Lotto-Soudal door het wachten op Caleb Ewan meer dan de macht gegrepen. Als Ewan zelf op een of andere manier Parijs dan toch niet zou halen, komt er opnieuw een Belg mogelijk in de spotlights om de eindstrijd te winnen. 1. Ewan

2. Janse van Rensburg 12m36"

3. Frison 13m06"

4. Torres 22m38"

5. Jansen 29m30"