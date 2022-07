'Philipsen noch van Aert kopman voor Belgische selectie op EK in München'

Dat we vele rassprinters in huis hebben? Een understatement. Niet voor het eerst deze Tour de France was er een een-tweetje tussen Philipsen en van Aert.

Groenewegen, Sagan, Pedersen, ... Er zat nochtans schoon volk in de spits van het peloton in Carcassone. En toch waren het opnieuw de Belgen op een en twee. Merlier Met Philipsen kunnen we dus ook prijzen pakken, maar Het Laatste Nieuws weet dat hij - en ook Wout van Aert niet - geen kopman zal zijn op het EK. Op dat EK half augustus in München moet ploegmaat Tim Merlier voor Europees goud gaan zorgen op een biljartvlak parcours. Merlier rijdt ook de Vuelta voor Alpecin, een soort afscheidscadeau.