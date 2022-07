Chris Froome belooft aan te vallen in de Pyreneeën

Chris Froome heeft er nog zin in. Hij belooft om aan te vallen.

De Pyreneeën wachten op het Tourpeloton de volgende 3 dagen. Een deel van het peloton zal niet graag naar die ritten uikijken. Chris Froome kijkt er alleszins naar uit.

"Ik wil tijdens de ritten in de Pyreneeën elke keer in de vroege vlucht zitten", zegt Froome. "In de rit naar Foix zal het moeilijker gaan. Veel zal afhangen van de wind, maar ik moet het proberen."