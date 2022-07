Lotto Soudal stelt het voortaan met renner minder: Tim Wellens moet de Tour de France verlaten

Bij Lotto Soudal hebben ze het geluk niet aan hun zijde. Nu moet Tim Wellens de Tour de France verlaten, waardoor de ploeg verder koerst met een man minder.

Het is voor Lotto Soudal nog geen Tour de France geweest om vrolijk van te worden, met die ritzege die maar uitblijft en ook een pak pech voor onder meer Andreas Kron en Caleb Ewan. Lotto was wel nog één van de weinige ploegen die nog op volle sterkte acteerde.

Ook daar is nu verandering in gekomen. De eerste opgever in de ploeg is een feit en dat is Tim Wellens. Die zat in de zestiende etappe nog in de goede ontsnapping, maar kon in de finale geen rol van betekenis spelen. Deze ochtend kampte Wellens met milde symptomen van een coronabesmetting.

Unfortunately @Tim_Wellens has to leave the race. After having mild symptoms this morning, a test showed he has covid. pic.twitter.com/DwAmVW57y2 — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) July 20, 2022

Er kwam dus een coronatest aan te pas en helaas leverde die een positief resultaat op. Tim Wellens heeft dus Covid-19 en stapt uit de koers.