Sporza-motor uit koers gezet in Tour de France, commentatoren duidelijk: "ASO onfeilbaar" en "De baas heeft altijd gelijk"

Slecht nieuws voor de mannen van Sporza. Na een incident met een motor zijn ze uit de wedstrijd gehaald.

Maarten Vangramberen zat op de motor voor de etappe van vandaag, maar nog voor de start van de eerste col liep het verkeerd.

In een kleine afdaling kwamen ze in botsing met Nils Eekhoff. In het tumult dat daarop volgde ging ook Jack Bauer onderuit.

Onfeilbaar

De Sporza-motor werd wat later uit koers genomen, wat bij de commentatoren toch wat reactie gaf: "Het was een jammerlijke samenloop van omstandigheden", vond Renaat Schotte. "Als ASO ergens een fout maakt of nalatig is qua signalisatie? Dan straft niemand die mannen. Ze zijn onfeilbaar ..."

"Je kan er niets tegen inbrengen", pikte José De Cauwer in. "Je kan er nooit verhaal tegen inbrengen. Het is simpel met de reglementen van de ASO. Punt 1: de baas heeft altijd gelijk. Punt 2: als de baas niet gelijk heeft, dan treedt punt 1 in werking."