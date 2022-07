Tour de France: 3 Belgen mee in de vroege vlucht op de nationale feestdag, ook klassementsrenners in de aanval

Op weg naar Hautacam zijn de Belgen bedrijvig. Er zijn 3 landgenoten mee in de vroege vlucht. Ook enkele klassementsrenners zijn in de aanval getrokken.

Het duurde opnieuw een hele tijd vooraleer de vroege vlucht kon vertrekken. In de aanloop van de tussensprint kon toch een grote groep vertrekken. Daarbij ook Wout Van Aert, Dylan Teuns en Tiesj Benoot. Teuns jaagt opnieuw op een ritzege. Van Aert, die de tussensprint meepakte, en Benoot zijn vooruitgestuurd door gele trui Jonas Vingegaard. Zij hebben aan de voet van de Spandelles zo'n 4 minuten voorsprong op het peloton.

In de ontsnapping was ook Enric Mas mee, maar in de afdaling van de Aubisque moest hij lossen. Hij heeft na enkele valpartijen in de afdaling een angst om af te dalen, gekregen. Ook Alexey Lutsenko is mee in de vroege vlucht. Op de Aubisque viel Louis Meintjes aan. Hij probeert een zaak te doen in het klassement om zo een plaats in de top 5 te ambiëren. Aan de voet van de Spandelles reed hij samen met Mas zo'n 2 minuten voor het peloton.

Voor de bergtrui is er een mogelijke omwenteling bezig. Giulio Ciccone is mee in de vroege vlucht, maar leider Simon Geschke niet. Geschke probeerde nog op de Aubisque om de aansluiting te maken, maar hij slaagde niet in zijn opzet. Zo kon Ciccone een serieuze zaak doen in het klassement. Hij liep op de Aubisque 20 punten op Geschke in.