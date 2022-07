🎥 Simon Geschke verliest in de laatste bergrit de bolletjestrui en laat de tranen de vrije loop: "Na de Aubisque wist ik dat het onmogelijk was"

Simon Geschke heeft in de laatste bergrit de bergtrui verloren. Na de streep kon hij zijn tranen niet meer bedwingen.

Het had niet mogen zijn voor Simon Geschke. Hij weerde zich als een duivel en probeerde in de ontsnapping te zitten, maar in de laatste bergrit verloor hij de bergtrui aan Jonas Vingegaard. Na de finish was hij in tranen. Hij staat 2e in het bergklassement met 8 punten minder dan Vingegaard. Omdat Vingegaard al het geel draagt, moet Geschke tijdens de rit de bolletjestrui dragen.

Triste pour Simon Geschke qui perd le maillot à pois. Pas franchement le meilleur grimpeur du Tour mais c’est de loin celui voulait le plus la tunique.pic.twitter.com/VjCOrmHCYs — David Guénel (@davidguenel) July 21, 2022

Later gaf Geschke via zijn ploeg een reactie: "In het begin was het heel stressvol. Ik heb heel veel gegeven om in de kopgroep te zitten. Ook de ploeg deed een geweldige job, maar we slaagden er niet in om voor de Aubisque in de vroege vlucht te zitten. Ik wist dat ik op de Aubisque punten moest rapen, maar toen dat niet gebeurde, wist ik dat het onmogelijk was om de bergtrui te behouden."

Geschke was ook sportief: "De bergtrui is voor de beste klimmer in het klassement. Ik weet dat diegene hem nu heeft, hem het meeste verdient."