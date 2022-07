🎥 Emotionele Van Aert na zege in tijdrit: "Dit was een droomscenario de voorbije drie weken"

Wat een Tour van Jumbo-Visma en Wout van Aert. In de tijdrit op de voorlaatste dag zetten ze nog eens de puntjes op de i door 1 en 2 te worden in de tijdrit.

Van Aert won de tijdrit in Rocamadour maar was in het flashinterview vooral emotioneel vanwege het behalen van de eindzege met Jonas Vingegaard. "Dit is heel speciaal, de Tour winnen als team. Het droomscenario kwam uit de voorbije twee weken. Jonas is zo'n sterke renner en mooi persoon. Ik wil graag mijn hele team bedanken voor deze drie weken", klinkt het terwijl hij de tranen moet tegenhouden.

"Hij gunt mij de zege"

Vingegaard reed lange tijd in de buurt van de tijd van Van Aert maar gaf in de slotkilometers toch af. Van Aert zag het ook en reageerde meteen in de hot seat: "Hij gunt mij de zege", was hij toen al geëmotioneerd.

"Ik gaf vandaag alles", gaat Van Aert verder in het flashinterview. Ik wou de etappe winnen en dat gebeurde ook, blijkbaar wou Jonas dat ook. Hij heeft zo'n groot hart. Het was een zeer snelle tijdrit maar je most iets overhouden voor de twee klimmetjes in het slot. Ik timede heel goed en kon nog versnellen in de finale", analyseerde hij.