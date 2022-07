Laatste Tour Gilbert is ten einde: "Voor mij is het voorbij, ik wens jongere ploegmaats veel succes in toekomst in de Tour"

Met het bereiken van Parijs is zondag ook een einde gekomen aan de laatste Tour van Philippe Gilbert. Die wenst zijn ploegmaats alvast het beste voor toekomstige edities.

"We waren gekomen met het doel om Caleb Ewan te helpen, zonder succes deze keer, maar ik vind dat we een geweldige teamspirit hebben getoond", schrijft Philippe Gilbert op Twitter. "We bleven altijd geloven in hem, in de ploeg en in de kans op een ritzege. We hebben alles gegeven."

Daar kan Phil ook gerust voldoening uit halen. De ancien van Lotto Soudal weet immers als geen ander dat er twee kanten aan een medaille zit tijdens een carrière in de topsport. "Sport draait niet altijd om succes, maar ook om het blijven geloven, blijven vechten als team."

Sport is not always about success, but also about keep believing, keep fighting as a team.



For me it’s over, but I wish my younger team mates all the best for future Tours. They will for sure learn from this experience and come back stronger. 💪 (2/2) — Philippe Gilbert (@PhilippeGilbert) July 25, 2022

Philippe Gilbert heeft in zijn loopbaan twaalf keer aan de Tour de France deelgenomen. Acht keer reed hij uit, één keer won hij een etappe. "Voor mij is het voorbij, maar ik wens mijn jongere ploegmaats het allerbeste in de toekomst in de Tour. Ze zullen zeker leren van deze ervaring en sterker terugkomen."