De vrouw achter Jonas Vingegaard die hem mentaal sterker maakte

Trine Marie Hansen is de sterke vrouw naast Jonas Vingegaard. Zij zorgde ermee voor dat Vingegaard mentaal sterker werd.

We zagen haar in de afgelopen Tour vaak in beeld. Trine Marie Hansen was samen met hun dochtertje Frida vaak in de buurt van Jonas Vingegaard. In Vive le Vélo had Marie Hansen een gesprek met Sammy Neyrinck.

Marie Hansen en Vingegaard verschillen 11 jaar, maar ze ziet dat als een voordeel: "Daardoor heb ik al een leerproces doorgemaakt die hij nog moest doen. Ik heb ook leiderschap en motivatie gestudeerd, maar ik wou dat niet gebruiken om hem te coachen."

"Toch zag ik hem er nog mee worstelen", ging Marie Hansen verder. "We hebben dan een plan opgesteld als hij opnieuw zenuwachtig zou worden. Ik wou die zenuwachtigheid bij hem tackelen, want dat deed iets slecht bij hem. Hij moest leren die zenuwachtigheid te omarmen in plaats er bang van te zijn."

VOLWASSEN WORDEN

Achter een goede sportman zit een sterke sportvrouw, maar Marie Hansen minimaliseert dat: "Het is vooral hij die daarvoor zorgt. Ik ben daar maar een klein deeltje van."

"Wel vond ik dat hij een volwassen man moest worden. Hij moest de krant beginnen lezen, zodat hij ook over andere dingen dan de koers kon spreken. Ook hielp hij mee met de renovatie in ons huis. Hij zag dan dat hij nog meer dingen kon dan koersen. Ik bevestigde dat en zei hem dat hij moest beginnen geloven dat zo goed is als hij is."