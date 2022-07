Analyse Opvallend: de verschillen in de Tour de France worden steeds groter

De Tour de France was bikkelhard in de editie 2022. Dat was te zien aan de gemiddelde snelheid, maar ook aan de tijdsverschillen.

Als we kijken naar de tijdsverschillen in de Tour de France 2022, dan komen we bij enorme getallen uit. En dan reed Vingegaard in de slotrit dan nog niet eens door. De kloof met nummer 3 Thomas (7'22") en 4 Gaudu (13'39") is enorm, net zoals die met nummer 10 Yates (24'52"). Madouas als elfde volgde bovendien nog eens meer dan tien minuten verder. Als we het bekijken naargelang de voorbije jaren, dan is het toch wel opvallend. Kloof tussen nummer 1 en 4: 2022: Vingegaard - Gaudu 13'39"

2021: Pogacar - O'Connor 10'03"

2020: Pogacar - Landa 5'58"

2016: Froome - Yates 4'42"

2018: Thomas - Roglic 3'22"

2017: Froome - Landa 2'21"

2019: Bernal - Buchmann 1'56" Kloof tussen nummer 1 en 10: 2022: Vingegaard - Yates 24'52"

2021: Pogacar - Uran 18'34"

2018: Thomas - Quintana 14'18"

2020: Pogacar - Caruso 14'03"

2017: Froome - Barguil 9'25"

2019: Bernal - Barguil 7'32"

2016: Froome - Kreuziger 7'11"