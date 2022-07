Geraint Thomas haalde volgens ploegmaat zijn gram in de Tour: "Velen hadden hem al lang geleden afgeschreven"

Met een derde plek kon Geraint Thomas tevreden zijn over zijn Tour. Velen hadden hem afgeschreven, oppert één van zijn ploegmaats.

Adam Yates haalde zelf nog net de top tien in de Tour de France. Geraint Thomas deed het dus nog een stukje beter. "Een week voor de Tour kreeg ik Covid. Het begon dus al niet goed. Ergens in de tweede week ben ik opnieuw ziek geworden", kaart Yates bij VeloNews aan dat het voor hem geen ideale Tour was. "Persoonlijk had ik liever meer kunnen doen, maar dat is het leven."

© photonews

Voor ploegmaat Thomas zijn er enkel woorden van lof. "Eerst en vooral ben ik superblij voor Geraint. Velen hadden hem al lang geleden afgeschreven, maar hij heeft bewezen dat hij opnieuw op zijn best is. Geraint was elke dag aan het strijden en er waren er maar een paar die sterker waren."

Ook Yates onthoudt al bij al vooral de positieve dingen uit de Tour de France. "Als ploeg hebben we supergoed gereden. We wonnen een rit, het podiumklassement en stonden op het podium. Het is een goede Tour geweest", aldus de Britse klimmer.