Remco Evenepoel blijft met ambities zitten voor eindklassement in grote ronde: "Noem het een autostrade ..."

Remco Evenepoel is klaar voor de Clasica San Sebastian. En daarna wacht de Vuelta a Espana ook nog.

"Het eerste doel is om in de Vuelta een rit te winnen... Als er dan een klassement bijkomt, zou dat een mooie extra zijn", blikt Evenepoel al vooruit in Het Laatste Nieuws.

Autostrade

"Ik wil in de Vuelta mijn limieten verleggen. Noem het een zoektocht, een autostrade waarvan je niet weet waar die eindigt. Het blijft mijn grote droom om ooit op het eindpodium van een grote ronde te staan."

"In de tijdritten heb ik dit jaar een zeer goed gevoel, maar in het hooggebergte zit ik nog met de vraag of ik de topklimmers kan volgen.