Tourwinnares raadt SD Worx aan te leren van de mannen: "Moment dat Vingegaard wachtte op Pogačar vond ik mooi"

Na de laatste rit was fair play een thema dat de Tourwinnares aankaartte. Vingegaard die Pogačar opwachtte: dat was wel iets wat ze kon smaken in de Tour bij de mannen. Bij de vrouwen werd er niet gewacht.

Van Vleuten reed in de laatste etappe lek en op dat moment draaide SD Worx aan de kop van de groep der favorieten het gashendeltje open. Dat Van Vleuten dit niet kon appreciëren, kwam achteraf naar voren in meerdere interviews en ook in een gesprek met Maarten Vangramberen in Vive le Vélo. Ik zou zelf niet hebben doorgereden "Ik vind fair play erg belangrijk en ik zou zelf niet hebben doorgereden", is Van Vleuten duidelijk. "Het moment dat Jonas Vingegaard wachtte op Pogačar vond ik heel mooi. Een paar etappes eerder had Longo Borghini ook pech en toen begon SD Worx ook tempo te maken. Dat vonden wij als ploeg toen ook al hoogst onsympathiek." "Misschien kunnen sommige ploegen nog wel iets leren van de Tour de France bij de mannen", is de boodschap van Van Vleuten aan de concurrentie. "Alles wordt namelijk in beeld gebracht."