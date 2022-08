Strijdlustige renner in de Tour kijkt verder naar de toekomst

Het debuut van Matteo Jorgenson in de Tour zit erop. Hij zat heel vaak in de aanval. Bij VeloNews blikte hij terug op zijn debuut.

Matteo Jorgenson eindigde in 3 etappes in de top 5. Ook eindigde hij 21e in het algemeen klassement. "De Tour heeft me meer vertrouwen in de toekomst gegeven", zei hij aan VeloNews. "Ik moet onthouden dat ik nog altijd jong ben. Ik zal nog een paar keer de Tour kunnen rijden."

Ook leerde Jorgenson uit een vorige grote ronde. Hij kwam niet helemaal in vorm aan de start van de Giro vorig jaar: "Ik kwam redelijk vermoeid aan de start van die Giro. Het was mijn ergste ervaring ooit toen." Jorgenson leerde daaruit. "Ik nam in de lente een pauze. Dat is goed voor de vorm. Zo kon ik in vorm naar de Tour komen.