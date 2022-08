📷 Joao Almeida wint de slotrit van de Ronde van Burgos

UAE Team Emirates heeft met Joao Almeida de vijfde etappe van de Ronde van Burgos gewonnen.

Een stevige rit kregen de renners op de slotdag van de Ronde van Burgos voorgeschoteld. Aardig wat hoogtemeters en aankomst op de Lagunas de Neila.

Wat vluchtpogingen sierden de openingskilometers, maar het was wachten op een eerste vlucht van drie renners die maximaal vier minuten voorsprong kregen.

Het peloton hield een vinger aan de pols. Op de slotklim barstte de koers echt los. Sivakov wilde zijn eindzege veiligstellen en deed dat door zelf aan te vallen.

Rodrigez, Angel Lopez en even later ook Almeida sloten bij hem aan. In de slotfase zette Almeida aan. Hij haalde het in de sprint van Angel Lopez.