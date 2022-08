Team BikeExchange met veel ambitie naar Arctic Race of Norway

Dylan Groenewegen wordt samen met Nick Schultz en Dion Smith het speerpunt voor Team BikeExchange in Noorwegen.

De verwachtingen zijn bijzonder groot, zo legt sportief directeur Matt White uit op de website van de ploeg. “We gaan naar Noorwegen met meerdere ambities. Zo hebben we Dylan voor de tweede etappe en spelen we Dion en Nick uit in de heuvelachtige ritten”, klinkt het.

“We hebben een goed team voor deze Noorse race en ons minimumdoel is om in ieder geval een etappe te winnen. Daarnaast zou een goed klassement heel waardevol voor ons zijn.”

De ronde gaat op donderdag 11 augustus van start. Team BikeExchange heeft ook nog Kevin Colleoni, Amund Grøndahl Jansen en Alexander Konychev mee in de selectie.