Tourritwinnaar Bob Jungels trekt voor 2 jaar naar Bora-Hansgrohe

Bora-Hansgrohe heeft een ritwinnaar van de voorbije Tour aan zich gebonden. Bob Jungels verlaat AG2R Citroën.

In de voorbije Tour was een van de strafste ritzeges voor Bob Jungels. Hij zat op weg naar Châtel mee in de vroege vlucht. De laatste 60 km ging hij solo op weg naar de zege.

Jungels verlaat op het einde van het seizoen AG2R Citroën. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen bij Bora-Hansgrohe. Voor AG2R reed hij 5 seizoenen voor Patrick Lefevere.

"Ik heb het gevoel dat Bora-Hansgrohe het perfecte team is om opnieuw constant te presteren in de WorldTour", zegt Jungels. "Ik kijk ernaaruit om mee te spelen in de grote ploegoverwinningen en heb het gevoel dat dit het begin is van iets groots."