Astana beëindigt contract van renner die jaar geschorst is vanwege een verboden product in zijn lichaam

Bij een renner van Astana is een verboden product in zijn lichaam opgespoord. De ploeg heeft het contract van de renner meteen beëindigd.

Na een dopingtest in de Ronde van de Algarve is bij Michele Gazzoli het product Tuaominoheptane aangetroffen. Volgens de UCI gaat het om een onvrijwillige inbreuk. Daarom wordt Gazzoli slechts één jaar geschorst en worden ook enkel zijn resultaten uit de Ronde van de Algarve geschrapt.

Astana Qazaqstan heeft een mededeling over deze hele zaak de wereld ingestuurd. "Astana heeft een officiële melding van de UCI ontvangen over de schorsing van één jaar van Michele Gazzoli. Astana heeft van Gazzoli een volledige verklaring ontvangen die ook nagekeken is door de UCI", klinkt het. Het verboden product zou via een neusspray in het lichaam van Gazzoli geraakt zijn, zonder medeweten van de technische staff.

Astana wast dus zijn handen in onschuld en ontslaat de renner in kwestie. "Astana benadrukt dat de ploeg niet betrokken is bij deze jammerlijke inbreuk door Michele Gazzoli. Aangezien Astana Qazaqstan een zerotolerancebeleid hanteert, is besloten om het contract van Gazzoli met onmiddellijke ingang te beëindigen."