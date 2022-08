Mads Pedersen en Girorevelatie Juan Pedro Lopez leiden de Vueltaselectie van Trek-Segafredo

Mads Pedersen en Juan Pedro Lopez zijn de kopmannen voor Trek-Segafredo in de komende Vuelta. Een rit winnen is het hoofddoel.

In de komende Vuelta zal ex-wereldkampioen Mads Pedersen zijn debuut maken. Hij is een van de kopmannen van Trek-Segafredo. Juan Pedro Lopez is de andere kopman. Hij was de revelatie van de voorbije Giro. Hij droeg 10 dagen de roze trui en eindigde uiteindelijk 10e in het klassement. Ook nam hij de witte jongerentrui mee naar huis.

De andere namen zijn Alex Kirsch, Antonio Tiberi, Dario Cataldo, Daan Hoole, Julien Bernard en Kenny Elissonde.

"Het is onze bedoeling om een rit te winnen", zegt ploegleider Steven de Jongh. "Met Pedersen hebben we denk ik een goede kans. Anderzijds krijgt Lopez carte blanche voor het algemeen klassement. Ik ben benieuwd hoe hij het na zijn Giro zal doen."

