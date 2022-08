Almeida mag het na toptiennoteringen in Giro nu voor UAE proberen in Vuelta, ook McNulty en Ayuso gaan mee

UAE trekt met een straffe klimploeg naar de Vuelta. Met mannen als Ameida en McNulty en een talent als Ayuso. Pogačar, die is er niet bij, dat weet u.

Ook zonder hem dus nog berggeiten en ronderenners genoeg bij UAE. Naast João Almeida, Juan Ayuso en Brandon McNulty, is er ook nog altijd Marc Soler van wie bergop ook wel wat verwacht kan worden. De selectie wordt vervolledigd door sprinter Pascal Ackermann, Sebastián Molano, Ivo Oliveira en Jan Polanc.

Hoewel McNulty een sterke indruk maakte als meesterknecht in de Tour en Ayuso over een enorm potentieel beschikt, lijkt Almeida vooraf dé kopman bij uitstek. De Portugees werd al een keer vierde en een keertje zesde in de Giro. Nu mag hij in de Vuelta een klassement nastreven.

"Het is mijn eerste Vuelta. De laatste maanden was de conditie geen 100%. Het was een boost om te winnen op de slotdag van de Ronde van Burgos. Ik voel me weer goed op de fiets en met onze sterke ploeg is wel wat mogelijk", maakt Almeida zich sterk. "De ambities zullen duidelijker worden naarmate de koers vordert. Het zal een lange weg worden van Utrecht naar Madrid, maar ik kijk uit naar de uitdaging."