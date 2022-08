Astana met Miguel Angel Lopez, Vincenzo Nibali en Alexey Lutsenko naar de Vuelta

Astana heeft zijn selectie voor de Vuelta bekendgemaakt. Onder meer Vincenzo Nibali is erbij.

De selectie van Astana voor de Vuelta telt enkele opmerkelijke namen. Vincenzo Nibali rijdt zijn laatste grote ronde uit zijn carrière en won in het verleden al de Vuelta. Hij was de primus bij zijn debuut in 2010.

Ook Miguel Angel Lopez zit in de selectie. In juli werd hij nog door zijn ploeg geschorst. Hij werd vernoemd in een dopingzaak. Later kwam Astana terug op die beslissing. Ondertussen reed hij al de Ronde van Burgos.

Alexey Lutsenko zal een van de kopmannen zijn voor Astana. In de voorbije Tour werd hij nog 9e. Sindsdien reed hij geen wedstrijd meer.