Belg in de Vueltaselectie van Team DSM, Sander Armée niet mee voor Cofidis

Henri Vandenabeele maakt zijn debuut in een grote ronde. Hij gaat voor Team DSM mee naar de Vuelta. Sander Armée gaat niet mee voor Cofidis.

Team DSM maakte zijn selectie voor de Vuelta bekend. Thymen Arensman is de kopman. Verder is er ook een plaats voor Henri Vandenabeele. Hij zal zijn debuut in een grote ronde maken.

"We hopen met Arensman voor een goed klassement te gaan", zegt trainer Matt Winston. "Hopelijk verliest hij in het begin niet te veel tijd, want de eerste dagen zijn veraderlijk. We gaan het dag per dag bekijken. Daarnaast hebben we ook verschillende jongens die in de ontsnapping willen zitten. Zij willen op die manier mooie daguitslagen rijden."

Bij Cofidis zijn Bryan Coquard en Jesus Herrada de kopmannen. Coquard zal zich mengen in de massasprints. Herrada zal het moeten doen in de bergen. De ploeg telt 11 ritten in het midden- en hooggebergte. Herrada probeert vooral etappes te winnen.

Oorspronkelijk zag het ernaaruit dat ook een Belg de selectie bij Cofidis voor de Vuelta zou halen. Sander Armée stond op de longlist, maar uiteindelijk haalde hij de definitieve selectie niet.