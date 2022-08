Belgian Cycling mikt ook op laatste dag nog op EK-medailles, nu met Ghys, Van Den Bossche en Degrendele

De laatste dag van het EK op de piste is aangebroken. Belgian Cycling blijft nog meer medailles nastreven. Ghys, Van Den Bossche en Degrendele zouden hiervoor kunnen zorgen.

Robbe Ghys deed reeds zijn duit in het zakje met zijn zilveren plak in de puntenkoers. Daarnaast waren er al het brons voor Jules Hesters in de afvalling en het goud voor Lotte Kopecky in de afvalling en puntenkoers bij de dames. Vier medailles is al een mooie oogst, al hoeft het daar niet bij te blijven.

Op de laatste dag van het EK baanwielrennen komen Robbe Ghys en Fabio Van Den Bossche samen in actie in de ploegkoers. Ghys was vroeger in de ploegkoers steevast de partner van Kenny De Ketele. Die is inmiddels bondscoach geworden, zijn rol als actief pisterenner zal op dit onderdeel dus ingenomen worden door de talentvolle Van Den Bossche.

© photonews

De kans dus voor Ghys en Van Den Bossche om te laten zien wat ze waard zijn als duo op internationaal niveau. Bij de vrouwen waagt Nicky Degrendele haar kans.in het keirin. De wereldkampioene van 2018 hoopt op nog eens een begenadigde dag zoals weleer. Daarnaast starten Marith Vanhove en Katrijn De Clercq nog in de ploegkoers, voor hen is het vooral kwestie om ervaring op te doen.