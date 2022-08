Olav Kooij klopt Jasper Philipsen in de Ronde van Denemarken

Olav Kooij heeft de 1e rit in de Ronde van Denemarken gewonnen. Hij klopte onder meer Jasper Philipsen in de sprint.

Ruim anderhalve maand na de Grand Départ in Denemarken was het opnieuw koers in het land met de Ronde van Denemarken. De 1e rit vertrok in Allerød en zette koers naar Køge. De 1e etappe was volledig op het eiland Sjælland, het eiland waar ook Kopenhagen ligt. De rit was overigens vlak. Op het einde waren er nog 3 plaatselijke ronden. In totaal moesten de renners ruim 222 km rijden.

Al snel kozen 6 renners voor een lange onderneming. In de vroege vlucht zaten 4 Denen, een Noor en een Pool. Vooral onder impuls van Alpecin-Deceuninck (met Jasper Philipsen in de selectie) werd de vlucht kortgehouden. Op 11 km van de streep werd ook de laatste vluchter gegrepen.

Het peloton reed samen naar de streep. In de massasprint klopte Olav Kooij Philipsen. Kooij is ook de 1e leider. Timothy Dupont vervolledigde het podium. Jasper Stuyven legde beslag op plaats 6.