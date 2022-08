AG2R Citroën moet door positieve coronatest nog wijziging doorvoeren aan Vuelta-selectie

Zowat alle ploegen zijn rond met hun Vuelta-selectie, maar soms komt er nog een late wijziging. Corona kan bijvoorbeeld nog altijd stokken in de wielen steken.

Dat weten ze ook bij AG2R Citroën. De Franse formatie zal in de Vuelta niet kunnen rekenen op een renner die oorspronkelijk wel in de selectie zat. Voor Dorian Godon zou het zijn eerste grote ronde dit jaar worden, want in de Giro en in de Tour was de Fransman er niet bij.

AG2R Citroën laat weten dat Godon, die al twee keer de Vuelta uitreed, nu toch forfait moet geven na het afleggen van een positieve test op Covid-19. De ploegleiding heeft dan ook een andere renner aangeduid om hem te vervangen.

Dat is zijn landgenoot Antoine Raugel, een 22-jarige neoprof die in de Vuelta zijn debuut zal maken in een grote ronde.