Kritieke punt voor Remco Evenepoel in Vuelta: "Dat wordt het grote vraagteken"

Alle ogen op Remco Evenepoel in de Vuelta. Wat kan onze landgenoot betekenen in het eindklassement?

Door de afwezigheid van enkele favorieten lijkt het een ideaal jaar om in de Vuelta een gooi te doen naar een goed eindklassement. Dat geldt niet in het minst voor onze landgenoot Remco Evenepoel. Het kritieke punt is uiteraard dat je geen offday mag hebben in drie weken tijd.

“Dat wordt het grote vraagteken”, zegt trainer Koen Pelgrim aan Het Nieuwsblad. “Hij heeft op dat vlak wel veel geleerd uit de Giro van vorig jaar. Lukt dit nog niet in deze Vuelta, dan neemt hij dat mee naar zijn volgende grote ronde.”

“Remco moet de balans zoeken tussen onnodige energie verspelen en kansen grijpen. De eerste ritten moeten hem bijvoorbeeld liggen. Als er dan een opportuniteit voorbijkomt, moet hij die niet laten liggen. De derde week is trouwens net iets minder zwaar dan normaal in zo'n grote ronde.”