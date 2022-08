VOORBESCHOUWING ALGEMEEN KLASSEMENT: Kan Primoz Roglic voor de 4e keer op rij de Vuelta winnen en wat kan Remco Evenepoel?

De Vuelta 2022 staat voor de deur. Primoz Roglic won de laatste 3 edities en staat opnieuw aan de start. Wie zijn de grootste concurrenten van Roglic?

Primoz Roglic won de voorbije 3 edities van de Vuelta, maar had geen optimale voorbereiding. Hij gaf op in de Tour en daarna bleef hij heel lang aan de kant. Pas 2 weken geleden zat hij voor het eerst weer op zijn fiets. Het wordt afwachten hoe hij in deze Vuelta voor de dag zal komen.

Een van zijn uitdagers is Girowinnaar Jai Hindley. Na de Giro reed hij 2 maanden geen wedstrijden. Via enkele Spaanse koersen deed hij weer wat koersritme op. In de Ronde van Burgos liet hij zich opmerken met enkele ereplaatsen. In Spanje reed ook Simon Yates enkele wedstrijden. Hij toonde daar dat hij in een uitstekende vorm verkeerd.

© photonews

2 andere favorieten zijn Richard Carapaz en Joao Almeida. Carapaz steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken en gaat voluit voor de eindzege. In de Ronde van Polen verkeerde hij nog niet in de grootste vorm. Almeida toonde dat wel. In de Ronde van Burgos eindigde hij op plaats 2.

Ook is er nog Miguel Angel Lopez, die wel wat problemen kende. Lopez werd tijdelijk geschorst door zijn ploeg. Hij werd in verband gebracht met dopinghandel. En ook Lopez' ploegmaat Alexey Lutsenko kan aanspraak maken op de eindwinst.

© photonews

Bij Bahrain-Victorious is Mikel Landa een gevaarlijke klant. In de Ronde van Burgos was hij nog niet op de afspraak, maar ondertussen werkte hij aan zijn conditie verder. Bij zijn ex-ploeg Movistar draait alles om Alejandro Valverde. Die zal geen hoge plaats in het klassement rijden. Eerder is het uitkijken naar Enric Mas. Hij had door een coronabesmetting moeite om in de Tour met de besten mee te kunnen, maar ondertussen is hij daar weer vanaf.

© photonews

België heeft ook een van de favorieten in huis. Remco Evenepoel bereidde zich met een dubbele hoogtestage voor. Tussendoor demonstreerde hij in de Clasica San Sebastian. Op basis daarvan zou je zeggen dat hij kans maakt op de eindwinst, maar dit is zijn 2e grote ronde in zijn carrière. Hij heeft ook nog nooit een koers van 3 weken volledig gereden. Niemand is zeker of hij geen enkele slechte dag zal hebben. Het wordt dus de hele Vuelta uitkijken hoe Evenepoel het zal doen.

© photonews

ONZE STERREN VOOR HET ALGEMEEN KLASSEMENT IN DE VUELTA:

**** Primoz Roglic - Simon Yates

*** Richard Carapaz - João Almeida

** Remco Evenepoel - Jai Hindley

* Mikel Landa - Miguel Angel Lopez - Alexey Lutsenko - Enric Mas