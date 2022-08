Extra Belg bij Alpecin-Deceuninck in Vuelta na uitvallen Riesebeek

Alpecin-Deceuninck moest door de val op training van Oscar Riesebeek nog op zoek naar een vervanger. Het is daarbij uitgekomen bij een Belg die voor de vierde keer zal deelnemen.

Oscar Riesebeek brak een dag voor de start van de Vuelta in Utrecht op training zijn duim en ontwrichtte zijn ringer. De Nederlander zag zo de start van de Vuelta in eigen land aan zijn neus voorbij gaan.

Alpecin-Deceuninck moest hierdoor op zoek naar een vervanger en is daarbij uitgekomen bij de Belg Floris De Tier. De Tier was op dat moment nog aan het rijden in de Ronde van Denemarken maar stapte af om koers te zetten naar Nederland.

Het zal voor De Tier de vierde deelname worden aan de Vuelta en hij eindige bij zijn vorige deelnames al vier keer in de top 10 van een rit.