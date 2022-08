Jan Bakelants laat zijn licht schijnen over de Vuelta: zijn eigen kansen, die van de favorieten en Remco Evenepoel

Jan Bakelants heeft vaak een eigen mening over de koers. Sporza deed voor de Vuelta een beroep op hem.

De Vuelta start met een ploegentijdrit. Jan Bakelants ziet niet veel kansen voor zijn eigen ploeg. "De winst is voor ploegen die daar vooral in investeren", vertelde hij aan Sporza. "Daarna hoop ik enkele keren te kunnen meestrijden voor de ritzege. Mijn overwinning in de Tour de Wallonie heeft naar meer getriggerd."

Als ze Bakelants vroegen wie de grootste kanshebbers voor de eindzege zijn, gaf hij geen absolute topfavoriet. "De Vuelta is vooral een herkansing voor diegenen die de afspraak met de Tour hebben gemist", vertelde hij. "Primoz Roglic viel en moest opgeven. Denk ook maar aan Ben O'Connor. Hij wordt niet veel genoemd, maar werd wel 3e in de Dauphiné. Dan is er ook Jai Hindley. Op de steile aankomsten kan hij een gevaarlijke man worden, maar het is de vraag hoeveel tijd hij in de tijdrit zal verliezen."

REMCO EVENEPOEL

Ook gaf Bakelants nog zijn mening over Remco Evenepoel: "Het is zijn 1e grote ronde met de volle capaciteiten. Die Giro van vorig jaar gaf een fout beeld, maar we leerden er wel uit dat we niet te snel conclusies over zijn capaciteiten in een grote ronde mogen trekken. Ik schat Evenepoel alleszins hoog in voor deze Vuelta. Ik zag hem in de Clasica San Sebastian. De verwachtingen zijn ook hoog, maar we moeten ook realistisch zijn. Hij kan altijd door het ijs zakken, maar daarmee is het kalf voor de volgende jaren niet verdronken."