Ethan Hayter beste jongere in de Vuelta: "Leuk om trui te kunnen houden"

Bij zijn debuut in een grote ronde pakte Ethan Hayter (23) al meteen de witte jongerentrui. Al was hij wel wat teleurgesteld na de tweede plaats van zijn team Ineos in de ploegentijdrit.

INEOS-Grenadiers eindige tweede in de ploegentijdrit op 13 seconden van Jumbo-Visma. Omdat niemand van Jumbo-Visma in aanmerking komt voor het jongerenklassement kon Hayter de witte jongerentrui pakken.

De jonge Brit was enthousiast over zijn debuut in een grote ronde en het Nederlandse publiek: "Het was zo lawaaierig met door drukte langs de baan. Het is gewoon jammer dat we als tweede eindigden, maar het was een behoorlijk leuke sfeer".

"De tweede plaats is altijd een zure plek om op te komen, maar het was natuurlijk een heel goede rit van ons. Als specialist van op de piste speelde ik een sleutelrol en ik heb mijn deel redelijk goed gedaan, denk ik. Het is altijd leuk is om een trui te behouden, laten we bekijken wat er in de volgende paar dagen gebeurt met de bonificatieseconden. "