Evenepoel tevreden na ploegentijdrit: "Moest ik rode trui gehaald hebben, bedachten we wel iets om die af te geven"

Remco Evenepoel reeed dan toch als eerste van zijn team over de meet in de ploegentijdrit. De rode trui was toch voor Jumbo-Visma.

"Ik denk niet dat we ontevreden mogen zijn", reageerde Remco Evenepoel bij de verschillende media, onder meer bij VTM Nieuws en Sporza, na de ploegentijdrit in de Vuetla. "Vlak na het tussenpunt hebben we wat tijd verloren ten opzichte van Ineos. Goed dat Jumbo-Visma er nog over kwam met een verschil van 14 seconden. Moest Ineos gewonnen hebben met 8 tiende van een seconde van een verschil, had het iets meer pijn gedaan."

GEEN EXTREEM TIJDSVERLIES

Het opzet was om niet te veel tijd te verliezen en daar zijn ze bij Quick-Step in geslaagd. "Een tijdsverlies van 14 seconden is niet extreem veel. Ik denk dat andere ploegen er slechter voor staan. We kunnen ook een betere ploeg opstellen voor de ploegentijdrit, maar dat was niet het doel in deze Vuelta. Algemeen gezien is het een heel goede start."

Opvallend: Evenepoel kwam als eerste van zijn ploeg over de streep, terwijl hij vooraf gezegd had dat dit niet het geval ging zijn. "In de meeting hadden we gezegd dat ik de laatste halve kilometer gewoon vol moest blijven rijden, moest ik de sterkste zijn van de groep. Ik heb meestal ook kopbeurten van een kilometer gedaan. Moest ik de rode trui gehaald hebben, bedachten we wel iets om die een dag later af te geven."