Ook Patrick Lefevere onder de indruk van Jumbo-Visma: "Ze moeten enorm door die bochten gevlogen zijn"

Ook Patrick Lefevere heeft met grote ogen naar Jumbo-Visma gekeken. Om hem onder de indruk te krijgen, moet je wel héél straf uit de hoek komen.

Voor plek 2 was het wel spannend tussen Quick-Step en Ineos. "Die ene seconde op Ineos, waar verlies je dat? Oké, er zitten goede hardrijders bij. Voor de renners in onze ploeg is het de eerste keer dat ze samen koersen", reageert Patrick Lefevere bij VTM Nieuws.

Aan de zege moest niet gedacht worden gezien de sterkte van de 'gele brigade'. "Jumbo-Visma lag al 14 seconden voor bij het eerste tussenpunt, op een bochtig parcours. Ik dacht bij mezelf: "Waar hebben die dat samen gefietst?" Ze moeten enorm door die bochten gevlogen zijn."

We zijn op onze waarde geklopt

Patrick Lefevere kan er dus wel mee leven dat Jumbo-Visma nog sterker dan Quick-Step voor de dag kwam. "We zijn op onze waarde geklopt. Ze hebben ook veel ervaring. Derde is goed voor ons, zij moeten nu maar de koers controleren."