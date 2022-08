Danny van Poppel lanceert Sam Bennett naar de ritzege in de Vuelta: "Ik dacht eigenlijk dat hij te vroeg aanzette"

Sam Bennett won de 2e etappe van de Vuelta. Daar had Danny van Poppel een groot aandeel in. Hij Bennett af en die moest het enkel afmaken.

Danny van Poppel is de lead-out van Sam Bennett in deze Vuelta. Bij de 1e kans was het meteen raak. Van Poppel reageerde bij de NOS.

"Het was een lastige periode voor Bennett", zei van Poppel. "Ook voor de rit twijfelde hij, maar ik heb altijd in hem geloofd. Deze etappe bewijst ook dat het snel kan omslaan. Ook was Bennett stukken beter dan in andere koersen. Eerlijk gezegd dacht ik dat hij te vroeg aanging, maar super mooi hoe hij het afmaakt."

Van Poppel is de laatste renner voor Bennett: "Ik verbaas me de hele tijd en elke keer denk ik dat het een keer fout gaat gaan. Maar dat is nog geen enkele keer gebeurd."