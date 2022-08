Organisatie reageert op kritiek op het parcours van Vuelta in Nederland

Na de passage van de Vuelta in Nederland was er enorm veel kritiek over het parcours.

Volgens enkele toprenners was het parcours van de twee vlakke ritten in Nederland een levensgevaarlijke bedoening. Onder andere Alejandro Valverde en Mikel Landa hadden veel kritiek. La Vuelta Holanda, de organisatie van de Vuelta in Nederland, reageerde bij de Nederlandse omroep op die kritiek. “We stellen een parcours samen in de overtuiging dat het veilig is. Dat doen we samen met de Spaanse organisatie”, klinkt het. “We proberen de renners ook zoveel als mogelijk te beschermen met bijvoorbeeld verkeersregelaars. Als we alleen maar op provinciale wegen rijden, hebben we minder problemen, maar dan staat er ook minder publiek langs de kant van de weg. Dat zijn overwegingen die wij moeten maken.”