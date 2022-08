Prijzengeld Vuelta stuk lager dan in Tour en Giro

In de Vuelta is er voor de wielerploegen een pak minder geld te verdienen in vergelijking met de andere rondes.

Het prijzengeld voor de Vuelta bedraagt dit jaar in totaal 1.112.640 euro. Dat is aanzienlijk minder dan de Tour de France (2.820.000 euro) en de Giro d’Italia (1.500.000 euro). Dit zijn de voornaamste bedragen die voorzien worden: – eindwinnaar: 150.000 euro – ritwinnaar: 11.000 euro – puntentrui: 11.000 euro – beste jongere: 11.000 euro – bergklassement: 13.000 euro – ploegenklassement: 12.500 euro