Remco Evenepoel gaat niet aanvallen op weg naar Laguardia: "Geen tijdverlies is belangrijker"

Remco Evenepoel krijgt in de 4e rit in de Vuelta de 1e klimkilometers voorgeschoteld. Hij is alleszins niet van plan om aan te vallen.

De 4e rit van de Vuelta is de volgende belangrijke afspraak voor de favorieten. Er kunnen al kleine verschillen opgetekend worden. Ook is het mogelijk dat enkele favorieten al aan een aanval denken.

Remco Evenepoel is niet van plan om aan te vallen. "Het is nog maar rit 4", zei hij aan de RTBF. "Het is vroeg om nu al zotte dingen te doen. Het belangrijkste is om geen tijd te verliezen."

Belangrijker vindt Evenepoel de etappes later in de week: "De ritten van donderdag, zaterdag en zondag zullen beslissender zijn met enkele stevige slotklimmen. Het is deze week vooral de bedoeling om die zonder problemen door te komen."