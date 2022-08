🎥 Mathieu van der Poel vindt de Druivenkoers niet genoeg en rijdt nadien nog 65 km naar huis

In de Druivenkoers maakte Mathieu van der Poel zijn wederoptreden. Na 192 km finishte hij op plaats 35 op 50 seconden van winnaar Matis Louvel.

Van der Poel vond lengte van de koers niet genoeg en reed nadien nog naar huis om nog wat bij te trainen. Het werd nog een tocht van zo'n 65 km. Hij reed die niet solo. Christoph Roodhooft hield hem gezelschap tijdens de trainingstocht.

