VUELTA: Twee Belgen in de ontsnapping in eerste bergrit

Wat gisteren niet lukte voor de Belgen is vandaag wel gelukt: mee zijn in de ontsnapping.

In rit 6 van de Vuelta staat de eerste bergrit met een aankomst bergop op het programma. De aankomst ligt op de Pico Jano, een klim van 12,6km met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5%. De kans is groot dat we een eerste keer vuurwerk krijgen tussen de klassementsrenners.

Tien renners willen toch proberen om dat te verhinderen en zitten in de vroege vlucht van de dag. Daarbij zitten twee Belgen, Jan Bakelants en Xandro Meurisse. De twee hadden in rit 5 al in de ontsnapping willen zitten maar dat mislukte.

Ook Quick-Step Alpha Vinyl is vertegenwoordigd, Fausto Masnada zit voor de tweede dag op rij in de kopgroep. Lotto-Soudal is de enige Belgische ploeg die niet vertegenwoordigd is. De zeven andere vluchters zijn: Fernández, Padun, Oliveira, Groves, Brenner, Cataldo en Azparren.

Hun voorsprong is al opgelopen tot bijna 5 minuten. De aankomst wordt verwacht rond 17u20.