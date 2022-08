Marc Soler soleert naar ritwinst in de Vuelta: "Ik had dit niet verwacht"

Marc Soler won in Bilbao de 5e rit van de Vuelta. Met de ritzege verbaasde hij zichzelf.

In Bilbao rondde Marc Soler een solo van zo'n 15 km af. Zo won hij zijn 2e ritzege in de Vuelta. De vorige won hij in 2020. Na zijn ritzege was hij blij, maar ook verbaasd. "Ik had deze prestatie na gisteren niet verwacht", zei hij. Soler kwam in rit 4 bijna een kwartier na Primoz Roglic binnen.

"Op weg naar Bilbao wou ik echt in de vroege vlucht zitten", ging Soler verder. "Maar ik zat er eerst niet in. Joxean Fernandez Matxin zei om op de klim te proberen de oversteek te maken. Ik vocht ervoor en kwam bij de kopgroep te zitten."

Soler zorgt voor de 1e Spaanse overwinning dit jaar in een grote ronde: "Er wordt veel gepraat over een gebrek aan Spaanse ritoverwinningen in een grote ronde, maar dat is niet gemakkelijk. Veel Spaanse renners moeten knechten binnen hun team."