Jesus Herrada is de sterkste vluchter in de Vuelta, Remco Evenepoel behoudt zonder problemen de leiderstrui

Jesus Herrada heeft de 7e rit in de Vuelta gewonnen. Hij won in de sprint van zijn medevluchters. Remco Evenepoel blijft leider.

Na de openingsfase kon een vroege vlucht met 6 renners vertrekken. Daarbij zaten een renner van Lotto Soudal (Harry Sweeny) en Alpecin-Deceuninck (Jimmy Janssens). Ook Fred Wright, Jesus Herrada, Omer Goldstein en Samuele Battistella waren mee.

Samen kregen ze zo'n 4 minuten. Het was vooral afwachten wat de lange klim van meer dan 20 km zou brengen. Op de klim moest Goldstein lossen. In het peloton was er hetzelfde lot voor sprinters Tim Merlier en Pascal Ackermann.

Na de klim ging het hoofdzakelijk nog in dalende lijn. Daardoor had het peloton zijn handen vol om het verschil te verkleinen. Ze sloegen met 4 ploegen de handen in elkaar en vochten voor elke seconde. Het was een dubbeltje op zijn kant.

Dat dubbeltje leek over te hellen naar de kopgroep. Op 5 km van de streep hadden ze nog altijd een voorsprong van zo'n 50 seconden. In de slotkilometer deed Janssens een getelefoneerde poging om weg te rijden. Nadien begon Wright de sprint op kop. Te vroeg, want Herrada en Battistella kwamen er nog over. Herrada haalde het nipt. In het peloton sprintte Sam Bennett nog naar een 6e plaats. Remco Evenepoel had een rustige dag en blijft leider.