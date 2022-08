Corona speelt zijn rol in de Vuelta: vijf man komt niet meer aan de start van tijdrit, Belg en rassprinter geven op

In de Vuelta was het op de rustdag al bijltjesdag, maar een dag later is gebleken dat er nog heel wat renners niet doorrijden.

Onder meer Affini had er tijdens de rustdag al de brui aan gegeven, maar een dag later bleken nog vijf renners niet aan de start te komen van de tijdrit in de Vuelta. Vijf opgaves Daarbij liefst vier coronagevallen, voor onder meer Herrada, maar ook voor Hayter van Ineos Grenadiers - toch wel een interessante klant. Ook rassprinter Sam Bennett en Lotto-Soudalrenner Harry Sweeny hebben opgegeven. Net als Floris De Tier, vanwege een blessure.