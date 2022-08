Geen Lotto-renners in WK-selectie en daar is goede reden voor: "Het is jammer, maar er is zeker begrip"

Opvallend: geen renners van Lotto-Soudal in de WK-selectie. De reden daarvoor is duidelijk: het project om in de World Tour te blijven primeert.

Arnaud De Lie en co moeten de komende weken nog proberen punten te sprokkelen in de World Tour, om zo het statuut te bevestigen naar volgend seizoen toe.

Geen Lotto-Soudal

Den dus stond Lotto-Soudal zijn renners niet af voor het WK in Australië. Een beslissing die bondsvoorzitter Tom Van Damme begrijpt: "We hadden er graag enkele renners bij gehad, zeker bij de beloften. Arnaud De Lie heeft ook al een druk programma gehad. Ik heb begrip, maar het is jammer."

"We hebben zo goed mogelijk proberen samen te werken en respecteren elkaar. We hadden graag Arnaud De Lie meegenomen met de beloften. We hopen dat ze in de World Tour blijven", pikte Sven Vanthourenhout in op een persconferentie.