Danny van Poppel neemt na de opgave van Sam Bennett de sprints voor zijn rekening: "We gaan niet mee controleren"

Door de opgave van Sam Bennett gaat Danny van Poppel meesprinten voor Bora-Hansgrohe.

Danny van Poppel was de lead-out van Sam Bennett in de Vuelta, maar door Bennetts opgave zal van Poppel meesprinten. "Ik was hier de lead-out van Bennett en ik wou dat blijven doen", zei van Poppel aan Sporza. "We konden winnen. De sprints zullen voor mij zijn nu, maar we zullen niet helpen controleren."

"Ik baal enorm van Bennetts opgave", ging van Poppel verder. "Bennett was al het hele jaar niet echt op niveau, maar hier in de Vuelta kwam hij er toch door en won hij 2 etappes. Het is echt een domper. Ik ben net zo teleurgesteld als hij."

"Ook is Bennett een van de voorzichtigste renners tegenover corona. Hij heeft altijd een mondmasker bij de hand. Hij let enorm goed op. Daarom is dat extra verrassend ook. Hij zal het wellicht in het peloton opgelopen hebben", besloot van Poppel.